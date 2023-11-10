В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В полицейский участок в Икше, который находится в Дмитровском городском округе, поступила информация о инциденте в местной школе имени Н. К. Крупской. Согласно данным, поступившим 9 ноября, между преподавателем и матерью одной из учениц возник конфликт, начавшийся с словесных высказываний и переросший в драку, сообщает "Вести Подмосковья".

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Подмосковная прокуратура уже начала расследование инцидента. Согласно предварительной версии, конфликт произошел между учителем математики и матерью шестиклассницы, в результате чего обе стороны получили различные телесные повреждения.

"Дмитровская городская прокуратура проведет проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, даст всестороннюю оценку действиям сотрудников образовательного учреждения и предпримет необходимые меры прокурорского реагирования", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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