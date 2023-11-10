В Уэльсе женщина думала, что отравилась, и лишилась ноги и пальцев на руках

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

44-летняя жительница Уэльса, Лиза Джонс, лишилась одной ноги и пальцев на руках из-за того, что приняла симптомы сепсиса за отравление.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

По данным издания The Sun, в июне Лиза предположила, что ее постоянная тошнота связана с отравлением. У нее началось обезвоживание, и спустя четыре дня ее сестра вызвала врача. К моменту поступления в больницу у женщины уже были нестерпимые боли в ногах. Врачи диагностировали сепсис — воспалительную реакцию, вызванную инфекцией, которая приводит к отмиранию органов и тканей.

Лиза оказалась в коме, но ее удалось спасти. Врачи считают, что сепсис вызвала инфекция в почках. После пяти недель лечения ее выписали, но у нее были почерневшие пальцы на руках и ногах. Врачи рекомендовали зарядку для поддержания кровообращения в конечностях, но это не помогло. Лиза вернулась в больницу, где ей ампутировали правую ногу ниже колена.

Теперь женщина восстанавливается дома, полагаясь на помощь своей 10-летней дочери, которая помогает ей передвигаться на коляске. По прогнозам врачей, ей также придется ампутировать левую ногу. Лизе сказали, что ее пальцы на руках скоро отвалятся.

"Мои пальцы теперь твердые, как камень. Три дня до заболевания я сделала акриловые ногти, и они так и не отросли, оставаясь тем же идеальным розовым цветом. Я боюсь, что однажды проснусь, и мои пальцы лягут рядом со мной в кровати", — рассказывает Лиза Джонс.

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