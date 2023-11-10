Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина во время секса ударилась головой и лишилась воспоминаний за последние пять лет, сообщает Daily Mirror, ссылаясь на выпуск подкаста The Hook Up Podcast.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Анонимная слушательница поделилась с ведущими подкаста своим случаем, рассказав, что во время съемки эротического видео с мужем слишком погрузилась в процесс и ударилась головой о металлическую часть кровати. Потеряв сознание, она пришла в себя, не в состоянии осознать, где она находится и что происходит.

Врачи поставили диагноз — сотрясение мозга. В течение следующих 36 часов женщина страдала от амнезии, она не могла вспомнить ничего из прошедших пяти лет. Память восстановилась, но следы пореза и ушиба на голове заживали долгое время.

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