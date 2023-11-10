Медведь покалечил двух рабочих на месторождении в Якутии

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два сотрудника якутской компании, специализирующейся на строительстве нефтегазовых скважин, едва не погибли после нападения медведя-шатуна.

Фото: nypost.com; Terry Cervi/Caters News Agency

Животное появилось на Эльгинском месторождении около 11.00 часов 10 ноября. Об этом пишет ИА SakhaNews.

По информации источника издания, на приближение дикого зверя первыми отреагировали собаки, которые жили на территории организации. На шум из одного из «вагончиков» вышел механик и тут же попал в лапы агрессивного хищника.

Чтобы спасти коллегу, другие рабочие использовали средства отпугивания «Фальшфеер» и огнетушители. Мужчина был освобождён, однако медведь тут же заприметил себе новую жертву и набросился на мастера. Второго пострадавшего тоже удалось спасти. За жизни обоих работников в настоящее время борются врачи больницы посёлка Витим.

Что касается самого зверя, его ликвидировал местный охотник.

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