Два сотрудника якутской компании, специализирующейся на строительстве нефтегазовых скважин, едва не погибли после нападения медведя-шатуна.
Животное появилось на Эльгинском месторождении около 11.00 часов 10 ноября. Об этом пишет ИА SakhaNews.
По информации источника издания, на приближение дикого зверя первыми отреагировали собаки, которые жили на территории организации. На шум из одного из «вагончиков» вышел механик и тут же попал в лапы агрессивного хищника.
Чтобы спасти коллегу, другие рабочие использовали средства отпугивания «Фальшфеер» и огнетушители. Мужчина был освобождён, однако медведь тут же заприметил себе новую жертву и набросился на мастера. Второго пострадавшего тоже удалось спасти. За жизни обоих работников в настоящее время борются врачи больницы посёлка Витим.
Что касается самого зверя, его ликвидировал местный охотник.
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