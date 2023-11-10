Капитан пропавшего Ан-2 найден и находится в тяжёлом состоянии

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Управление МЧС по Чукотскому автономному округу сообщило о том, что поисковой группе удалось обнаружить капитана самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в районе городского округа Эгвекинот. Лётчик находится в тяжелом состоянии.

Фото: YouTube

Утром 10 ноября с Ан-2, который принадлежит компании "Стриж Авиа", была потеряна связь. Самолёт следовал по маршруту Певек — Полярный. На борту находились пассажир и два члена экипажа.

Искать воздушное судно отправили спасателей, волонтеров и вертолет Ми-8, но из-за плохих погодных условий (ливневого снега, метели и ветра с порывами до 20 м/с.) операцию пришлось приостановить. После возобновления поисков спасатели нашли двух человек: пассажира и второго пилота, которые получили ранения. Капитан ушёл искать место, где есть связь.

Всех пострадавших отправили в артель Шахтерский. Утром, при благоприятных погодных условиях, за ними прилетит санитарный рейс.