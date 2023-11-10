Жительница Санкт-Петербурга забыла закрыть дверь своей квартиры, за что поплатилась — к ней в дом зашёл неизвестный и изнасиловал её.
Как пишет "Фонтанка.ру", пострадавшая 42-летняя петербурженка, проживающая на Петергофском шоссе, призналась полицейским, что по забывчивости оставила незакрытой дверь в свою квартиру.
Через какое-то время к ней в дом зашёл незнакомец, который надругался над женщиной, избив её, после чего исчез.
Однако понять, как выглядел и что делал преступник оказалось возможным с помощью записей с камер видеонаблюдения. Полицейские таким образом выяснили, что насильнику примерно 40 лет, он среднего роста, в момент посещения квартиры злоумышленник был одет в чёрный верх и синие джинсы. Также на нём была поясная сумка чёрного цвета.
По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.