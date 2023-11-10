Незнакомец зашёл в незакрытую квартиру к жительнице Петербурга и изнасиловал её

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга забыла закрыть дверь своей квартиры, за что поплатилась — к ней в дом зашёл неизвестный и изнасиловал её.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как пишет "Фонтанка.ру", пострадавшая 42-летняя петербурженка, проживающая на Петергофском шоссе, призналась полицейским, что по забывчивости оставила незакрытой дверь в свою квартиру.

Через какое-то время к ней в дом зашёл незнакомец, который надругался над женщиной, избив её, после чего исчез.

Однако понять, как выглядел и что делал преступник оказалось возможным с помощью записей с камер видеонаблюдения. Полицейские таким образом выяснили, что насильнику примерно 40 лет, он среднего роста, в момент посещения квартиры злоумышленник был одет в чёрный верх и синие джинсы. Также на нём была поясная сумка чёрного цвета.

По факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.