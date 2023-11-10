На станции метро "Комсомольская" мигрант ударил женщину

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По имеющейся на данный момент информации, группа из 5 молодых мигрантов намеревалась пройти через турникеты без оплаты проезда. Женщина-контролёр вмешалась в ситуацию и попросила одного из нарушителей предъявить документы. Мужчина достал паспорт и отдал его контролёру, после чего нанёс женщине удар в лицо. Сообщается, что хулиган пытался уйти, но стоявшие рядом пассажиры задержали его до прибытия полиции.

Фото: mos.ru

На видео, опубликованном в сети, запечатлены мигранты и мужчина, который предлагает одному из них успокоиться и в случае, если женщина-контролёр неправа, написать обращение. Пострадавшая стоит в стороне и держится за переносицу.

Похожий случай произошёл 7 ноября, когда безбилетный гражданин Узбекистана напал на женщину-контролёра в автобусе и сбежал. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее Pravda.Ru рассказывала о заявлении главы Духовного собрания мусульман России и Члена Общественной палаты Российской Федерации Альбира Крганова, в котором муфтий обратил внимание на то, что в обществе идёт нагнетание темы мигрантов, а негатив, направленный на приезжих, может вылиться на мусульман, которые являются гражданами России. Религиозный деятель упомянул, что среди депутатов и общественных деятелей наметился тренд на нелицеприятные высказывания в адрес приехавших в РФ на работу. Эту ситуацию Альбир Крганов обозначил как опасную и призвал в любых выступлениях, касающиеся религиозных взглядов, быть более сдержанным и рассудительными, не смешивая мигрантофобию с верой.