В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери

1:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство образования Московской области проводит проверку по случаю конфликта между учителем математики и родственниками ученицы, которые предположительно ударили преподавателя в школе имени Н.К. Крупской в поселке Деденево Дмитровского городского округа, сообщает argumenti.ru.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Друзья школьницы рассказали, что за день до столкновения между 52-летней учительницей и ученицей произошёл конфликт, в ходе которого учитель якобы оскорбила школьницу. После этого девочка рассказала матери о произошедшем. На следующий день мать направилась в школу, чтобы встретиться с учительницей.

Однако беседа между матерью и учительницей оказалась неудачной, и родительница потребовала привлечения директора школы. Попытка учительницы выгнать мать силой завершилась дракой, в которую вмешалась старшая сестра школьницы.

Девушка угрожала учительнице, утверждая, что за нападение на её мать она отправит её "в свой хохлостан". Согласно свидетельствам школьников, учительница сама родом из Украины.

Директор школы уже провела беседу с учительницей и матерью девочки. Она сообщила, что школьница начала разговор с учительницей неудачно. В школу прибыла полиция, и, согласно ресурсу, ученикам было запрещено обсуждать инцидент и публиковать фотографии и видео в социальных сетях.

В комментарии к инциденту в Минобразования сообщили, что школьница провоцировала учителя, оскорбляя её. Учитель сделала замечание ученице за несоблюдение правил на уроке, после чего ученица жаловалась своей матери. Пришедшие в школу родительница и её старшая дочь нанесли физические повреждения учителю. В настоящее время проводится проверка этого инцидента.

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