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Планировавшего перейти на сторону ВСУ краснодарца осудили на шесть лет колонии

0:59
Происшествия

49-летнего жителя Краснодара, который собирался перейти на сторону боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) осудили на шесть лет колонии. Ему вменяют статью о госизмене.

Планировавшего перейти на сторону ВСУ краснодарца осудили на шесть лет колонии
Фото: 04.мвд.рф

По версии следствия, в июне обвиняемый по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) прибыл на железнодорожный вокзал, чтобы выехать на территорию Украины.

Однако совершить задуманное ему не дали сотрудники ФСБ РФ. Как выяснилось, краснодарец имел двойное гражданство — России и Украины. Вдобавок, он также являлся противником проведения специальной военной операции на Украине. В момент задержания при себе у обвиняемого была присяга на имя украинского президента.

В настоящее время краснодарский краевой суд признал его виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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