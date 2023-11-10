В США неизвестные отправили конверты с наркотиками на ряд избирательных участков

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четырёх штатах США некоторые избиркомы получили письма с неизвестным веществом. Как пишет газета The New York Times, предварительные тесты показали, что в отправленных письмах могло находиться наркотическое вещество фентанил. Кроме того, отмечается, что конверты были отправлены представителям местных избирательных комиссий.

Представители правоохранительных органов рассказали, что неизвестные направили письма в избирательные комиссии штата Вашингтон в округах Спокан и Кинг. При этом власти Джорджии указали, что направленное в избирательную комиссию округа Фултон письмо было помечено как потенциально содержащее фентанил. Тем не менее, доставлено оно пока не было.

В то же время, представители силовых структур Калифорнии заявили, что пока не знают, что содержалась в письмах, которые отправили на избирательные участки в Сакраменто и Лос-Анджелес.

Также, по данным издания, ни из одного из избирательных офисов не поступало информации о пострадавших в результате получения подозрительных писем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.