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ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений

1:22
Происшествия

Относительно новая схема мошенничества была зафиксирована финансовыми компаниями и правоохранителями в России. Жертвами аферистов всё чаще стали становиться пользователи площадок для объявлений.

ВТБ: аферисты обманывают россиян через сервисы объявлений
Фото: Нейросеть Шедеврум

В приложении, где пользователь регистрируется, ему поступает звонок от мошенников, которые в итоге могут лишить свою жертву всех накоплений. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

По информации банка, аферистам удаётся вызвать доверие у своей жертвы, используя связь в мессенджере приложения или через звонки здесь же. При этом площадки в целях безопасности номера клиентов скрывают, используя звонки внутри сервиса.

Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств.

Пользователь отвечает на звонок, даже не подозревая, что с ним общается не потенциальный покупатель или клиент, а мошенник. Далее беседа строится по стандартной схеме:

  • сомнение в сохранности финансов;
  • спасение денег;
  • их перевод на безопасные счета.

Продавца просят указать свои данные, чтобы перевести ему задаток или оплатить сразу товар, после чего пользователи говорят данные своих банковских карт.

По подобной схеме мошенники выманили 1,8 млрд рублей у работоспособных граждан Башкирии.

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Мошенники обманывают россиян
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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