Относительно новая схема мошенничества была зафиксирована финансовыми компаниями и правоохранителями в России. Жертвами аферистов всё чаще стали становиться пользователи площадок для объявлений.
В приложении, где пользователь регистрируется, ему поступает звонок от мошенников, которые в итоге могут лишить свою жертву всех накоплений. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.
По информации банка, аферистам удаётся вызвать доверие у своей жертвы, используя связь в мессенджере приложения или через звонки здесь же. При этом площадки в целях безопасности номера клиентов скрывают, используя звонки внутри сервиса.
Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств.
Пользователь отвечает на звонок, даже не подозревая, что с ним общается не потенциальный покупатель или клиент, а мошенник. Далее беседа строится по стандартной схеме:
Продавца просят указать свои данные, чтобы перевести ему задаток или оплатить сразу товар, после чего пользователи говорят данные своих банковских карт.
По подобной схеме мошенники выманили 1,8 млрд рублей у работоспособных граждан Башкирии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.