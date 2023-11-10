В Хабаровском крае российский тренер домогался маленьких учениц

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тренер по тхэквондо из Хабаровского края был задержан после обвинений в домогательствах малолетних воспитанниц.

Фото: мвд.рф

Инцидент произошёл в отеле "Бриз" в Комсомольске-на-Амуре, где 46-летний тренер, преподававший в той же секции, домогался юных спортсменок. Три девочки в возрасте от семи до 12 лет сообщили своим родителям о случившемся.

В настоящее время тренер находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Родители спортсменок обратились в правоохранительные органы, чтобы добиться справедливости в данной ситуации, пишет Telegram-канал Shot.

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