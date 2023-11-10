Глава общепита в Приморье за три года накопил долги по налогам в 83 млн рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю, уголовное дело было возбуждено в отношении директора местного общепита.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Следователи полагают, что предприниматель задолжал государству больше 80 млн рублей.

Согласно материалам дела, коммерсант с 2018 по 2020 годы решил не платить налоги. Общая сумма задолженности, которая образовалась в результате деятельности его компании, составила свыше 83 млн рублей.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", — добавили в СК РФ.

По версии следствия, мужчина лично нёс ответственность за деятельность компании и является в ней единоличным распорядителем финансов.

В результате обысков в доме подозреваемого были изъяты свыше 23 млн рублей и 12 тысяч долларов США.

В это время дело еще одного любителя денег, Аяза Шабутдинова, продолжает набирать обороты.

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