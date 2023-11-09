Психолог полиции ЛНР под подозрением в хищении денег у волгоградца

39-летняя экс-полицейская из Луганской народной республики (ЛНР) стала фигурантом дела о пропаже средств у мобилизованного жителя Палласовского района, Волгоградской области.
42-летний волгоградец доверил свою банковскую карту знакомой с целью передать её своей гражданской супруге, но средства так и не были переданы.
Возвращаясь в октябре из службы вооруженных сил (СВО), мужчина уверовал, что на его счету имеется более 2 миллионов рублей. Тем не менее, когда он попытался совершить покупку, он обнаружил, что баланс карты показывает ноль. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Потерпевший мгновенно обратился в районный отдел полиции со заявлением о пропаже финансовых средств.
"Он не знал, кто и когда похитил его средства, но вспомнил, что в конце прошлого года передал свою карту малознакомой женщине с намерением, чтобы она передала её сожительнице этого мужчины," — сообщает телеграм-канал "Baza".
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