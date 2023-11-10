Из-за сообщения о минировании в Рязани эвакуировали пассажиров челябинского поезда

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажиров челябинского поезда выпроводили с рейса из-за угрозы взрыва.

Фото: Openverse by sashapo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Инцидент произошёл 9 ноября на станции Рязани, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Пассажиры челябинского поезда № 392 были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Люди в итоге смогли вернуться в вагоны примерно через 40 минут, сообщает kursdela.biz. СМИ не уточнило, на какую конечную станцию ехал состав. Но на сайте РЖД можно увидеть, что это маршрут "Челябинск - Москва" или "Москва - Челябинск".

Ранее мы писали, как в Азове горожане предположили, что массовая эвакуация в школах 25 октября прошла тоже из-за ложных сигналов о минировании.

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