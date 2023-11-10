Пассажиров челябинского поезда выпроводили с рейса из-за угрозы взрыва.
Инцидент произошёл 9 ноября на станции Рязани, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Пассажиры челябинского поезда № 392 были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Люди в итоге смогли вернуться в вагоны примерно через 40 минут, сообщает kursdela.biz. СМИ не уточнило, на какую конечную станцию ехал состав. Но на сайте РЖД можно увидеть, что это маршрут "Челябинск - Москва" или "Москва - Челябинск".
Ранее мы писали, как в Азове горожане предположили, что массовая эвакуация в школах 25 октября прошла тоже из-за ложных сигналов о минировании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Ученые провели анализ характеристик личности в зависимости от группы крови.