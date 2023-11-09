Жительницу Санкт-Петербурга увезли в больницу в тяжёлом состоянии после того, как она споткнулась о своего кота.
Инцидент произошёл в Невском районе Северной столицы в среду. Петербурженка угодила в лечебное учреждение с проникающим ранением живота. Однако этот случай криминального подтекста не имеет, пишет "Фонтанка".
Новоявленная пациентка отделения реанимации призналась, что в этот день она вернулась домой после ночной смены уставшей. Перед ужином женщина выпила три бутылки пива, поругалась с сожителем и схватила нож, чтобы начать готовить еду.
Планам хозяйки помешал внезапно появившийся на её пути назойливый кот. Женщина споткнулась о животное и упала животом на лезвие ножа.
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