На юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури российская туристка подверглась нападению двух местных жителей, в результате чего пострадавшую пришлось госпитализировать.
По информации портала Pattaya News, нападение случилось в ночь на 9 ноября. Двое тайцев напали на 23-летнюю россиянку по дороге из магазина в апартаменты.
Двое местных мужчин, которые передвигались на мотоцикле, нанесли девушке удар по голове, и, забрав у пострадавшей телефон, оперативно уехали.
Россиянке помог сотрудник охраны апартаментов, который вызвал полицейских. Пострадавшую опросили и отправили под наблюдение медиков, а полицейские тем временем изучают записи с камер видеонаблюдения.
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