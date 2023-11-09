Россиянка подверглась нападению двух мужчин в Таиланде

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури российская туристка подверглась нападению двух местных жителей, в результате чего пострадавшую пришлось госпитализировать.

Фото: Openverse by Luther Bailey is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По информации портала Pattaya News, нападение случилось в ночь на 9 ноября. Двое тайцев напали на 23-летнюю россиянку по дороге из магазина в апартаменты.

Двое местных мужчин, которые передвигались на мотоцикле, нанесли девушке удар по голове, и, забрав у пострадавшей телефон, оперативно уехали.

Россиянке помог сотрудник охраны апартаментов, который вызвал полицейских. Пострадавшую опросили и отправили под наблюдение медиков, а полицейские тем временем изучают записи с камер видеонаблюдения.

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