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Россиянка подверглась нападению двух мужчин в Таиланде

0:48
Происшествия

На юге курортного города Паттайя таиландской провинции Чонбури российская туристка подверглась нападению двух местных жителей, в результате чего пострадавшую пришлось госпитализировать.

Россиянка подверглась нападению двух мужчин в Таиланде
Фото: Openverse by Luther Bailey is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По информации портала Pattaya News, нападение случилось в ночь на 9 ноября. Двое тайцев напали на 23-летнюю россиянку по дороге из магазина в апартаменты.

Двое местных мужчин, которые передвигались на мотоцикле, нанесли девушке удар по голове, и, забрав у пострадавшей телефон, оперативно уехали.

Россиянке помог сотрудник охраны апартаментов, который вызвал полицейских. Пострадавшую опросили и отправили под наблюдение медиков, а полицейские тем временем изучают записи с камер видеонаблюдения.

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ТАИЛАНД за 19 МИНУТ ДЛЯ НОВИЧКОВ: Паттайя, Пхукет, Самуи. КУДА поехать на отдых зимой?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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