Печерский суд Киева не назначил наказание офицеру, который подарил гранаты помощнику главкома Вооружённых сил Украины Валерию Залужному. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
"Суд не избрал вообще никакой меры пресечения для полковника", — отмечено в публикации.
Речь идёт о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко. По данным издания, прокуратура запросила для офицера домашний арест круглосуточно. Однако судья Елена Бусык не удовлетворила этот запрос. Заседание провели в закрытом режиме.
Ранее было возбуждено уголовное дело против офицера за незаконный оборот оружия. По версии следствия, он приобрёл восемь ручных универсальных гранат без необходимого разрешения, упаковал шесть из них в деревянный ящик и подарил Геннадию Частякову на его день рождения. Помощник главкома получил травмы в результате взрыва гранат.
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