Суд не наказал офицера, который подарил гранаты помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Печерский суд Киева не назначил наказание офицеру, который подарил гранаты помощнику главкома Вооружённых сил Украины Валерию Залужному. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Суд не избрал вообще никакой меры пресечения для полковника", — отмечено в публикации.

Речь идёт о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко. По данным издания, прокуратура запросила для офицера домашний арест круглосуточно. Однако судья Елена Бусык не удовлетворила этот запрос. Заседание провели в закрытом режиме.

Ранее было возбуждено уголовное дело против офицера за незаконный оборот оружия. По версии следствия, он приобрёл восемь ручных универсальных гранат без необходимого разрешения, упаковал шесть из них в деревянный ящик и подарил Геннадию Частякову на его день рождения. Помощник главкома получил травмы в результате взрыва гранат.

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