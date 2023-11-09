Утром в четверг ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Скадовску Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения", — написал он в своём телеграм-канале.
По данным областного ГУ МЧС, пятеро жителей Скадовска погибли, 15 получили различные травмы, 10 из них госпитализированы в местную больницу.
Украинские паблики неистовствуют в злорадстве — по их данным, жертвами удара стали российские военнослужащие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.