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Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней

0:37
Происшествия

Утром в четверг ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Скадовску Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней
Фото: TG-канал NEXTA Live

"Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным областного ГУ МЧС, пятеро жителей Скадовска погибли, 15 получили различные травмы, 10 из них госпитализированы в местную больницу.

Украинские паблики неистовствуют в злорадстве — по их данным, жертвами удара стали российские военнослужащие.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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