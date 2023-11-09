Ракетный удар ВСУ по Скадовску унёс пять жизней

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром в четверг ВСУ нанесли мощный ракетный удар по Скадовску Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Фото: TG-канал NEXTA Live

"Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения", — написал он в своём телеграм-канале.

По данным областного ГУ МЧС, пятеро жителей Скадовска погибли, 15 получили различные травмы, 10 из них госпитализированы в местную больницу.

Украинские паблики неистовствуют в злорадстве — по их данным, жертвами удара стали российские военнослужащие.

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