Угрожавшему жене военкора Коца предъявили обвинение

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным следствия, 28-летний обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте. В период с 4 ноября по 7 ноября он вёл скрытное наблюдение за жилищем членов семьи Коца, находясь в доме по адресу его проживания.

Фото: Telegram-канал Александра Коца

Также злоумышленник под обманным предлогом пытался получить от супруги военкора информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику.

Также злоумышленник под обманным предлогом пытался получить от супруги военкора информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику.

По месту жительства обвиняемого провели обыск. В ходе допроса мужчина признал вину. В ближайшие время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об аресте задержанного.

Напомним, что инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.

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