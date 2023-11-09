По данным следствия, 28-летний обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте. В период с 4 ноября по 7 ноября он вёл скрытное наблюдение за жилищем членов семьи Коца, находясь в доме по адресу его проживания.
Также злоумышленник под обманным предлогом пытался получить от супруги военкора информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику.
Также злоумышленник под обманным предлогом пытался получить от супруги военкора информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения обвиняемый передал соучастнику.
По месту жительства обвиняемого провели обыск. В ходе допроса мужчина признал вину. В ближайшие время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об аресте задержанного.
Напомним, что инцидент произошел 7 ноября на лестничной площадке в подъезде дома по месту проживания Коца и его жены. Тогда мужчина попытался оказать психологическое воздействие на супругу военкора.
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