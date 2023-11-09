На Урале история похищения 54-летней женщины привела к возбуждению уголовного дела. Две молодые женщины в возрасте 18 и 23 лет связали россиянку, посадили в багажник и направились в город Касли. В течение некоторого времени они избивали и удерживали её в квартире.
Затем с пленницей они отправились в лес, где заставили женщину копать яму. Периодически злоумышленницы продолжали избивать пострадавшую. В конечном итоге они оставили её в безлюдном месте и уехали.
По информации Telegram-канала Ural Mash, мотивы преступления девушек не уточняются. Известно только, что причиной их действий стала ревность.
В настоящее время по делу проводится судебное разбирательство.
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