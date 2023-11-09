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На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу

0:51
Происшествия

На Урале история похищения 54-летней женщины привела к возбуждению уголовного дела. Две молодые женщины в возрасте 18 и 23 лет связали россиянку, посадили в багажник и направились в город Касли. В течение некоторого времени они избивали и удерживали её в квартире.

На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу
Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Затем с пленницей они отправились в лес, где заставили женщину копать яму. Периодически злоумышленницы продолжали избивать пострадавшую. В конечном итоге они оставили её в безлюдном месте и уехали.

По информации Telegram-канала Ural Mash, мотивы преступления девушек не уточняются. Известно только, что причиной их действий стала ревность.

В настоящее время по делу проводится судебное разбирательство.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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