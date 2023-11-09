В Волгограде нашли 10-летнюю школьницу, которая пропала без вести

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Волгоградом найдена 10-летняя школьница, которая пропала без вести. Ребёнка обнаружили за Волгой в 15 километрах от её дома и школы.

Фото: мвд.рф

Сообщения об исчезновении поступили 8 ноября, когда девочка не вернулась домой после уроков. Родители обратились к поисковикам и полиции. Утром 9 ноября стало известно, что девочку нашли в Краснослободске, где она ушла за Волгу после того, как её обидели в школе. Мать подтвердила, что дочь жива и здорова, и всё обошлось.

"Её мальчики в школе обидели, она расстроилась и поехала за Волгу — в Краснослободск. Там в магазине её и нашли. Она одна была. Мы до двух ночи в полиции сидели", — поделилась женщина с корреспондентами v1.ru.

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