Под Волгоградом найдена 10-летняя школьница, которая пропала без вести. Ребёнка обнаружили за Волгой в 15 километрах от её дома и школы.
Сообщения об исчезновении поступили 8 ноября, когда девочка не вернулась домой после уроков. Родители обратились к поисковикам и полиции. Утром 9 ноября стало известно, что девочку нашли в Краснослободске, где она ушла за Волгу после того, как её обидели в школе. Мать подтвердила, что дочь жива и здорова, и всё обошлось.
"Её мальчики в школе обидели, она расстроилась и поехала за Волгу — в Краснослободск. Там в магазине её и нашли. Она одна была. Мы до двух ночи в полиции сидели", — поделилась женщина с корреспондентами v1.ru.
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