Жизнь молодого человека оборвалась на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве.
Сотрудники прокуратуры взяли под свой контроль разбирательство по инциденту в одном из возводимых в столице домов. На стройке насмерть разбился 24-летний мужчина.
"На строительном объекте на ул. Вильгельма Пика с высоты упал рабочий субподрядной организации. От полученных травм мужчина 1999 г. р. погиб на месте", — сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Уточняется, что координацией работы правоохранителей занимается первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.
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