В Москве 24-летний строитель разбился, упав с высоты

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жизнь молодого человека оборвалась на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники прокуратуры взяли под свой контроль разбирательство по инциденту в одном из возводимых в столице домов. На стройке насмерть разбился 24-летний мужчина.

"На строительном объекте на ул. Вильгельма Пика с высоты упал рабочий субподрядной организации. От полученных травм мужчина 1999 г. р. погиб на месте", — сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.

Уточняется, что координацией работы правоохранителей занимается первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.

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