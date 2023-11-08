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В Красногорске агрессивный девятиклассник пришёл в школу с ножом

1:07
Происшествия

В подмосковном Красногорске ученика отправили в психдиспансер за попытку пронести нож в школу.

В Красногорске агрессивный девятиклассник пришёл в школу с ножом
Фото: Openverse by CapCase is licensed under CC BY 2.0

Сотрудники школы №10 Красногорска устали бороться выходками девятиклассника и в конечном итоге отправили его в психлечебницу. Последней каплей стало появление подростка в стенах учебного заведения с холодным оружием. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мальчик своим поведением не первый год наводил ужас как на других учеников, так и их родителей, и даже педагогов. Он находится на учете в ПДН и неустанно вступает в конфликты со всеми: душит детей, унижает преподавателей и всячески срывает уроки.

В среду в 7.30 подросток гулял с ножом рядом с детским садом, что заметил один из учителей. Опасную "игрушку" мальчик решил пронести в школу. Однако при входе в здание писк металлодетектора привлёк внимание охранника. Сторож вызвал правоохранителей, которые изъяли холодное оружие и увезли малолетнего бандита в психдиспансер.

 

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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