В Красногорске агрессивный девятиклассник пришёл в школу с ножом

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Красногорске ученика отправили в психдиспансер за попытку пронести нож в школу.

Фото: Openverse by CapCase is licensed under CC BY 2.0

Сотрудники школы №10 Красногорска устали бороться выходками девятиклассника и в конечном итоге отправили его в психлечебницу. Последней каплей стало появление подростка в стенах учебного заведения с холодным оружием. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мальчик своим поведением не первый год наводил ужас как на других учеников, так и их родителей, и даже педагогов. Он находится на учете в ПДН и неустанно вступает в конфликты со всеми: душит детей, унижает преподавателей и всячески срывает уроки.

В среду в 7.30 подросток гулял с ножом рядом с детским садом, что заметил один из учителей. Опасную "игрушку" мальчик решил пронести в школу. Однако при входе в здание писк металлодетектора привлёк внимание охранника. Сторож вызвал правоохранителей, которые изъяли холодное оружие и увезли малолетнего бандита в психдиспансер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.