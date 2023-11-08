Пассажир самолёта задержан из-за неподобающих прикосновений к девушке

Пассажира самолёта задержали после того, как попутчица обратилась в полицию, жалуясь на его неподобающее поведение во время полета. Эту информацию предоставило издание The Hindu.
Согласно данным, инцидент произошел 6 ноября на борту рейса европейской авиакомпании Lufthansa, следовавшего из Франкфурта (Германия) в Бангалор (Индия). Отмечается, что 52-летний программист по имени Шанкаранарайан Ренганатан из США путешествовал в одиночку, направляясь на семейное торжество.
Попутчица Ренганатана, чье имя не раскрывается, утверждала, что он действовал "неуместно" в отношении нее. Женщина сообщила о произошедшем бортпроводникам и попросила пересадить ее на другое место.
После приземления в Бангалоре потерпевшая немедленно обратилась в полицию, которая арестовала программиста. Известно, что впоследствии его выпустили под залог. Житель США отверг все обвинения и утверждал, что касался попутчицы случайно.
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