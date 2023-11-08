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Хотели попасть в Европу: Пакистанцы задержаны в Омской области за незаконное пересечение границы

1:06
Происшествия

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении четырех граждан Пакистана, которые обвинялись в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации согласно части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Хотели попасть в Европу: Пакистанцы задержаны в Омской области за незаконное пересечение границы
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Суд пришел к выводу, что 14 сентября подсудимые, действуя по предварительному сговору, незаконно пересекли границу пешком, приходя из Казахстана. Они были задержаны сотрудниками Пограничной службы Федеральной службы безопасности в Исилькульском районе Омской области.

Оказалось, что пакистанцы пытались попасть в страны Евросоюза, выбрав Российскую Федерацию в качестве транзитного пути. Позднее, подсудимые полностью признали свою вину. Об этом сообщает gorod55.ru.

Суд приговорил каждого из них к четырехмесячному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Эту информацию предоставила пресс-служба судов Омской области.

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В Омской области пресечена работа преступной группы по незаконной перевозке мигрантов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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