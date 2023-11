Хотели попасть в Европу: Пакистанцы задержаны в Омской области за незаконное пересечение границы

Your browser does not support the audio element.

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении четырех граждан Пакистана, которые обвинялись в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации согласно части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.