Житель Крыма, заподозрив жену в измене, поджёг чужую машину

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Крымчанин, посчитавший, что супруга ему изменяет, решил отомстить конкуренту и поджечь его машину.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как пишет "МВД Медиа", в полицию поступил сигнал о том, что во дворе многоквартирного дома в посёлке Нижнегорский горит автомобиль. Подозреваемый обнаружился и был задержан неподалёку от места преступления.

Задержанный 35-летний мужчина сознался в поджоге, объяснив, что таким образом хотел отомстить за измену жены. По его словам, он поджёг передний подкрылок чужой иномарки при помощи зажигалки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или порче чужого имущества. Ревнивца было решено отпустить под подписку о невыезде.

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