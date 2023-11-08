Тульского чиновника обвинили в халатности после гибели ребёнка

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело против работника мэрии Ефремова.

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Чиновника обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.

"Следствием установлено, что 6 июня 2023 года во время игры малолетних детей на уличной спортивной площадке произошло падение металлических ворот на девятилетнего мальчика, в результате чего ребёнок получил серьезные травмы, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день", — цитирует агентство источник в ведомстве.

Следователи выяснили, что именно мэрия Ефремова несёт ответственность за состояние конструкций на злополучной площадке. Уточняется, что председатель комитета по жизнеобеспечению свою вину признал.

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