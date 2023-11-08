Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело против работника мэрии Ефремова.
Чиновника обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК.
"Следствием установлено, что 6 июня 2023 года во время игры малолетних детей на уличной спортивной площадке произошло падение металлических ворот на девятилетнего мальчика, в результате чего ребёнок получил серьезные травмы, от которых, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день", — цитирует агентство источник в ведомстве.
Следователи выяснили, что именно мэрия Ефремова несёт ответственность за состояние конструкций на злополучной площадке. Уточняется, что председатель комитета по жизнеобеспечению свою вину признал.
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