Столичный СК завёл уголовное дело после задержания 36 участников группировки, которая обманывала мужчин во время встреч в одном из столичных заведений.
По информации ведомства, члены ОПГ начали свою деятельность 17 октября 2023 года в Москве. Они общались в Интернете с мужчинами, которые хотели познакомиться с лицами женского пола.
Аферистки организовывали встречи с потерпевшими в Алексеевском районе. После непродолжительного общения они заманивали мужчин в кафе, где заказывали блюда по завышенным ценам. К слову, в выборе заведения и организации встречи были задействованы соучастники.
"Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", — говорится в сообщении.
Правоохранители провели больше 10 обысков по разным адресам. Задержаны 36 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.