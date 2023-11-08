В Москве аферистки заманивали жертв в кафе под видом свидания

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столичный СК завёл уголовное дело после задержания 36 участников группировки, которая обманывала мужчин во время встреч в одном из столичных заведений.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации ведомства, члены ОПГ начали свою деятельность 17 октября 2023 года в Москве. Они общались в Интернете с мужчинами, которые хотели познакомиться с лицами женского пола.

Аферистки организовывали встречи с потерпевшими в Алексеевском районе. После непродолжительного общения они заманивали мужчин в кафе, где заказывали блюда по завышенным ценам. К слову, в выборе заведения и организации встречи были задействованы соучастники.

"Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели больше 10 обысков по разным адресам. Задержаны 36 человек.

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