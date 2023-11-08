В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал "Мои Люберцы" опубликовал видео задержания сотрудниками полиции мужчины, нападавшего на прохожих с самодельным мачете. События произошли на пересечении улиц Комсомольской и Кирова.

Преступник 36-летний местный житель. Он уже привлекался к ответственности за мелкие преступления, воровство и драку. После нападения на женщину с 14-летним подростком, он попытался скрыться, но на перекрёстке в него врезалась поворачивающая машина. По версии некоторых очевидцев, водитель заметил силовиков, которые преследовали злоумышленника, и попытался им помочь. Но мужчина с мачете поднялся и напал уже на полицейских, которым пришлось выпустить около 10 пуль пред тем, как преступник прекратил сопротивление.

На месте преступления работают следователи. Свидетели произошедшего отмечают, что нападавший был в неадекватном состоянии и говорил бессвязные вещи. Что касается пострадавшей женщины, то пока данные разнятся: по информации одних источников девушка не получила сильных повреждений, по другим у неё диагностировано сотрясение мозга и колото-резанная рана затылка.

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