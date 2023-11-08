В Луганске погиб бывший начальник управления НМ ЛНР Филипоненко

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат регионального парламента Юрий Юров.

Фото: hyyh.ru

Уточняется, что причиной гибели майора ЛНР стал подрыв автомобиля.

При этом Юров напомнил, что прежде на Филипоненко уже было совершено покушение. 21 февраля диверсанты также подорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", — написал Юров.

К настоящему времени информацию о гибели Филипоненко также подтвердили в Луганском информационном центре со ссылкой на заявление сына Филипоненко - Ивана Филипоненко.