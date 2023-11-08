В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат регионального парламента Юрий Юров.
Уточняется, что причиной гибели майора ЛНР стал подрыв автомобиля.
При этом Юров напомнил, что прежде на Филипоненко уже было совершено покушение. 21 февраля диверсанты также подорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК.
"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", — написал Юров.
К настоящему времени информацию о гибели Филипоненко также подтвердили в Луганском информационном центре со ссылкой на заявление сына Филипоненко - Ивана Филипоненко.
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