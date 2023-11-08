Севастополь вновь пережил объявление воздушной тревоги

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем Telegram-канале об объявлении воздушной тревоги.

Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

В тексте не говорилось о подробностях, однако движение морского и наземного транспорта в Севастополе в этот момент было приостановлено.

По словам авторов Telegram-канала "ЧП Крым", сигнал тревоги стал призывом для граждан найти укрытие, чтобы спуститься в него. Также последовали указания перекрыть коммуникации в квартирах и не подходить к оконным проёмам.

Чтобы отменить воздушную тревогу, потребовалось восемь минут. Напомним, что до этого губернатор предупреждал жителей Севастополя о подобной чрезвычайной ситуации 31 октября.

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