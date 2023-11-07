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В Сарапуле задержали мужчину, напавшего с кочергой на местную жительницу

1:25
Происшествия

Подозреваемого в разбойном нападении на женщину задержали в Сарапуле, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В Сарапуле задержали мужчину, напавшего с кочергой на местную жительницу
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Ранее 24-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что по пути с работы на нее напал неизвестный мужчина. Преступник атаковал ее с железным прутом и попытался похитить ее мобильный телефон.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия."

В скором времени правоохранительные органы задержали подозреваемого, им оказался 64-летним жителем Сарапула, ранее судимым за схожее преступление, сообщает udm-info.ru.

Следствие установило, что под воздействием алкоголя мужчина решил напасть на прохожего и похитить его имущество. Увидев женщину на улице, он набросился на нее, нанося удары металлической кочергой по ее голове и плечам, и требовал у нее мобильный телефон. Потерпевшая сумела сбежать, спрятавшись в подъезде своего дома и вызвав полицию.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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