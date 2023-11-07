В Дагестане поезд переехал подростка

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Дербенте Республики Дагестан 15 летний мальчик погиб под колёсами грузового состава.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сообщение о несчастном случае поступило в 15.31 во вторник. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Житель Дербента в возрасте 15 лет погиб от полученных травм до приезда скорой помощи", — цитирует агентство источник в мэрии.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел вне зоны железнодорожного перехода.

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