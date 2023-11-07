В Омске на улице Лермонтова прохожие наткнулись на труп рецидивиста

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске по неизвестной причине на улице умер 39-летний рецидивист. Тело покойного направлено в морг для проведения вскрытия, чтобы установить причину смерти.

Фото: мвд.рф

Согласно информации, которую предоставили следователи омского Следственного комитета, тело мужчины было обнаружено случайными прохожими на перекрестке улиц Лермонтова и 17-й Линии в воскресенье, 5 ноября, днем. Сначала они заметили его возле гаражей, подошли ближе и поняли, что он скончался, и немедленно вызвали экстренные службы.

Идентификация умершего произошла в тот же день. Выяснилось, что это был житель Омска, который имел судимости за различные преступления, такие как кражи, мошенничество и нарушения, связанные с наркотиками.

Теперь тело покойного находится в морге, где будет проведено вскрытие для выявления причины его смерти, сообщает gorod55.ru.

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