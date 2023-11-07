Житель Омской области сильно обгорел в попытке спасти свой дом

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина был госпитализирован с ожогами, которые охватили до половины его тела.

Фото: openverse by Pure_nutter is licensed under CC BY-SA 2.0

В Тарском районе Омской области сотрудники правоохранительных органов и эксперты начали проверку в связи с пожаром, который произошел в селе Заливино и серьезно пострадал 52-летний мужчина.

Инцидент произошел около 20:40 в воскресенье, 5 ноября. Сначала загорелся одноэтажный частный дом, а затем огонь перекинулся на хозпостройки и автомобиль ВАЗ-2107, сообщает gorod55.ru.

В ходе пожара хозяин дома получил ожоги, пытаясь спасти свое имущество. Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами головы, лица, шеи, рук и ног, площадь которых составила от 45 до 50 процентов тела. Кроме того, у пострадавшего диагностировали сильнейший травматический шок, как сообщил источник в экстренных службах.

Из-за пожара дом, баня и автомобиль были почти полностью уничтожены. По предварительным данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Не тушит пожар, а визжит истеричкой...