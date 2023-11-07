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В Самарской области подростка заподозрили в подготовке теракта в школе

1:02
Происшествия

В Самарской области предотвратили теракт. Его готовил подросток. Об этом написал в своём ТГ-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Самарской области подростка заподозрили в подготовке теракта в школе
Фото: www.fsb. ru

14-летний житель Сызрани планировал организовать нападение на свою школу. Но сотрудники ФСБ пресекли преступление на этапе подготовки. На допросе он признался, что является сторонником "Колумбайна"* и собирался расправиться с одноклассниками и с учителями, — написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как сообщил парламентарий, при обыске у школьника нашли 6 бутылок с зажигательной смесью, 3 литра ацетона, олифу, алюминиевую пудру, аммиачную селитру, серу. СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело по статье "Приготовление к теракту".

* Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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