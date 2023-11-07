МВД Украины: помощника Залужного предупреждали о боевых гранатах в подарке

Человек, который подарил помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову гранаты, предварительно сказал ему, что они являются боевыми.

Фото: openverse.org by Profound Whatever is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По словам официального представителя МВД Украины Марьяны Ревы, подарок состоял из бутылки алкоголя и шести гранат. Как подчеркнули в ведомстве, подозреваемый, процессуальный статус которого ещё не определили, предупреждал Частякова о том, что снаряды настоящие.

"Очевидно, всерьёз не воспринял эти слова погибший", — пояснила представитель МВД во время всеукраинского телемарафона.

Она добавила, что подарок, переданный Частякову в честь его дня рождения, отправлен на проверку. Эксперты выяснят, где были приобретены гранаты. Рева предварительно назвала инцидент "несчастным случаем", однако точные выводы можно будет сделать лишь после получения результатов экспертизы.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак не исключил, что к гибели Частякова причастно окружение президента Владимира Зеленского, которое пытается конкурировать с Залужным.