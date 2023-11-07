Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане заместителя министра внутренних дел республики Руфата Исмаилова.
В настоящее время представители центрального аппарата ФСБ РФ проводят обыски в квартире министра по месту жительства, а также на его рабочем месте. При этом причина задержания Исмаилова не указывается. По предварительной информации, замглавы МИД по Дагестану подозревают во взятке.
"Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе", — приводит ТАСС заявление представителей силовых структур.
Должность замминистра внутренних дел по республике Дагестан Исмаилов получил в декабре 2019 года. Он служил в органах внутренних дел ещё с 1996 года. Свою карьеру представитель правоохранительных органов начинал в Дербенте. В 2016 Исмаилова назначили заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану.
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