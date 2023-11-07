Дети помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного украинского майора Геннадия Частякова, который скончался в результате взрыва гранаты, остаются в медучреждении.
По информации украинского агентства УНН, дочь Частякова, скорее всего, скоро пойдёт на поправку. Врачи не прогнозируют, что её состояние ухудшится.
Как сказано в материале, сын майора стоял неподалёку от отца во время трагедии. Он находится в тяжёлом состоянии. Подчёркивается, что 7 ноября пациенту была сделана операция.
Ранее сообщалось, что Частякову на день рождения подарили алкоголь и гранаты. Предположительно, майор принял последние за рюмки уникальной формы. Частяков получил подарок из рук украинского полковника Александра Тимченко. Полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.
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