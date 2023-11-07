Дети помощника Залужного остаются в больнице, сын перенёс операцию

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дети помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного украинского майора Геннадия Частякова, который скончался в результате взрыва гранаты, остаются в медучреждении.

Фото: openverse.org by tahitianlime is licensed under CC BY 2.0.

По информации украинского агентства УНН, дочь Частякова, скорее всего, скоро пойдёт на поправку. Врачи не прогнозируют, что её состояние ухудшится.

Как сказано в материале, сын майора стоял неподалёку от отца во время трагедии. Он находится в тяжёлом состоянии. Подчёркивается, что 7 ноября пациенту была сделана операция.

Ранее сообщалось, что Частякову на день рождения подарили алкоголь и гранаты. Предположительно, майор принял последние за рюмки уникальной формы. Частяков получил подарок из рук украинского полковника Александра Тимченко. Полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.