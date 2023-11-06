Переломы и многочисленные ушибы получил юный житель Санкт-Петербурга, пытаясь забраться на крышу высокоскоростного поезда.
По информации источника 78. ru, инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошёл на Московском вокзале. В дневное время два зацепера запрыгнули в пространство между вагонами "Сапсана", который в этот момент только набирал скорость.
Один из экстремалов решил забраться на крышу поезда, но, не рассчитав силы, упал на железнодорожные пути. Юношу с переломом рёбер и бедра на скорой увезли в больницу.
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