Губернатор Ростовской области сообщил о "работе" российских ПВО по целям в зоне СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, российские военные "накрыли" цели в зоне СВО посредством ПВО прямо из региона.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

При этом на территории Ростовской области обстановка штатная, поводов для беспокойства нет, добавил глава региона.

"В 16.25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", — написал Голубев в своём Telegram-канале.

2 ноября Голубев рассказал, что над Ростовской областью были поражены две воздушные цели, при этом на земле не было зафиксировано никаких разрушений.

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