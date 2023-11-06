По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, российские военные "накрыли" цели в зоне СВО посредством ПВО прямо из региона.
При этом на территории Ростовской области обстановка штатная, поводов для беспокойства нет, добавил глава региона.
"В 16.25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", — написал Голубев в своём Telegram-канале.
2 ноября Голубев рассказал, что над Ростовской областью были поражены две воздушные цели, при этом на земле не было зафиксировано никаких разрушений.
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