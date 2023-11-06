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Пациент реабцентра в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клинки

0:55
Происшествия

Пациент центра реабилитации из Казани взял в заложники медсестру с помощью авторучки. Он угрожал нанести ей повреждение. 44-летний мужчина собирался сбежать из клинки.

Пациент реабцентра в Казани взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клинки
Фото: СК РФ

Как сообщает Telegram-канал Shot, лег в реабилитационное учреждение, чтобы лечиться от алкогольной зависимости. Через две недели он не выдержал и начал требовать выпустить его, угрожая медсестре. Заведующий отделением согласился отвезти мужчину по указанному адресу на собственном автомобиле.

Тем не менее, даже оказавшись за пределами ребцентра, пациент не отпустил медсестру. Когда все трое прибыли по адресу, мужчину был задержан полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника", теперь лечившемуся от алкоголизма мужчине грозит до 15 лет тюремного срока. Медсестра не пострадала.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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