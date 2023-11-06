Блогерша Елена Блиновская утверждает, что система противовоздушной обороны (ПВО) нарушает её домашний арест. Сообщение о этом появилось в Telegram-канале Mash.
В настоящее время Блиновская носит на ноге специальный браслет, который информирует сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), если она покидает пределы своего дома. Женщина утверждает, что система ПВО, расположенная рядом с её местом проживания, посылает сигналы, которые влекут за собой фиксацию нарушений домашнего ареста. Они, по словам Блиновской, зафиксированы несколько десятков раз.
Согласно информации от источника, правоохранительные органы проверяли дом блогерши и не выявили никаких нарушений, так как она находилась на территории своего дома. В то же время специальная проверка выявила отсутствие систем ПВО рядом с её домом.
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