Блогер Елена Блиновская пожаловалась на систему ПВО, которая нарушает её домашний арест

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Блогерша Елена Блиновская утверждает, что система противовоздушной обороны (ПВО) нарушает её домашний арест. Сообщение о этом появилось в Telegram-канале Mash.

Фото: Официальное сообщество Елены Блиновской в соцсети "В Контакте"

В настоящее время Блиновская носит на ноге специальный браслет, который информирует сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), если она покидает пределы своего дома. Женщина утверждает, что система ПВО, расположенная рядом с её местом проживания, посылает сигналы, которые влекут за собой фиксацию нарушений домашнего ареста. Они, по словам Блиновской, зафиксированы несколько десятков раз.

Согласно информации от источника, правоохранительные органы проверяли дом блогерши и не выявили никаких нарушений, так как она находилась на территории своего дома. В то же время специальная проверка выявила отсутствие систем ПВО рядом с её домом.

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