Ледяной дождь оставил без света тысячи жителей Приморья

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Стихии

Мощный южный циклон обрушился на Приморье в ночь на понедельник. О последствиях разгула стихии рассказала "АиФ-Владивосток".

Фото: TG-канал "Лесозаводск. Новости. Всё обо всём"

"В центральных и северных районах края выпали осадки в виде снега и ледяного дождя", — сообщило издание.

Ледяной дождь, обрушившийся на Лесозаводск, повалил деревья и столбы ЛЭП. В результате без света осталось более 2000 человек, остановлены две котельные, ещё две удалось оперативно переключить на резервные источники питания. В городе объявлен режим ЧС, школы переведены на дистанционный режим обучения.

Во Владивостоке прошёл настоящий тропический ливень — за ночь выпали две месячные нормы осадков. Улицы подтоплены и также не обошлось без аварийных отключений электричества.

Местные власти бросили все силы на ликвидацию последствий непогоды. Они настоятельно рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом — предстоящей ночью ожидается похолодание, которое превратит дороги в сплошной каток.

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