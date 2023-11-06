Мощный южный циклон обрушился на Приморье в ночь на понедельник. О последствиях разгула стихии рассказала "АиФ-Владивосток".
"В центральных и северных районах края выпали осадки в виде снега и ледяного дождя", — сообщило издание.
Ледяной дождь, обрушившийся на Лесозаводск, повалил деревья и столбы ЛЭП. В результате без света осталось более 2000 человек, остановлены две котельные, ещё две удалось оперативно переключить на резервные источники питания. В городе объявлен режим ЧС, школы переведены на дистанционный режим обучения.
Во Владивостоке прошёл настоящий тропический ливень — за ночь выпали две месячные нормы осадков. Улицы подтоплены и также не обошлось без аварийных отключений электричества.
Местные власти бросили все силы на ликвидацию последствий непогоды. Они настоятельно рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом — предстоящей ночью ожидается похолодание, которое превратит дороги в сплошной каток.
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