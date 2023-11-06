В Петербурге в Неве утонул Mercedes с беременной девушкой

5 ноября в 18:02 в полицию Невского района поступило сообщение о том, что напротив дома 18 по Рыбацкому проспекту в Неве утонул автомобиль с девушкой в салоне. Это произошло по вине водителя, приходящегося любовником утонувшей.
Как выяснила прибывшая на место происшествия полиция, гражданин, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства, не поставил "Мерседес-Бенц 180" на тормоз, после этого автомобиль скатился и ушёл под воду.
Отмечается, что погибшая не дожила до своего 34-го дня рождения двое суток.
На мигранта составлен протокол о нарушении правил въезда либо пребывания в России, также заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, как сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 6 ноября.
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