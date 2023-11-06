Boeing из Грузии попал под обстрел во время посадки в Тель-Авиве

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Момент посадки пассажирского Boeing 737 рейсом из Тбилиси в аэропорту Тель-Авива попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". Пилоты были вынуждены сажать самолёт "по боевому".

Фото: flightradar24.com

Отмечается, что самолет, летевший рейсом "Эль Аль", совершал посадку сквозь ракетный обстрел и работу "Железного купола".

По сохраненному треку видно, какую траекторию совершал самолет, чтобы совершить посадку: как самолет вначале он кружил, а потом (цитата из сообщества FR24) начал "дико колбаситься" и приземляться.

На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как самолет заходит на посадку.

Также отмечается, что на текущий момент ещё два самолета находятся в зоне посадки, один уже приземлился.

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