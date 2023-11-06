Момент посадки пассажирского Boeing 737 рейсом из Тбилиси в аэропорту Тель-Авива попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". Пилоты были вынуждены сажать самолёт "по боевому".
Отмечается, что самолет, летевший рейсом "Эль Аль", совершал посадку сквозь ракетный обстрел и работу "Железного купола".
По сохраненному треку видно, какую траекторию совершал самолет, чтобы совершить посадку: как самолет вначале он кружил, а потом (цитата из сообщества FR24) начал "дико колбаситься" и приземляться.
На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как самолет заходит на посадку.
Также отмечается, что на текущий момент ещё два самолета находятся в зоне посадки, один уже приземлился.
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