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Школьница из Серпухова скончалась после кровотечения из носа

0:53
Происшествия

Одиннадцатилетняя девочка из подмосковного Серпухова скончалась после сильного кровотечения из носа, начавшегося после семейного торжества, об этом инциденте сообщил Telegram-канал Shot. Перед смертью у ребенка был диагностирован синусит. В конце октября девочка обратилась к отоларингологу, который назначил лечение, включая инъекции и промывание носа. В то время состояние здоровья подростка улучшалось.

Школьница из Серпухова скончалась после кровотечения из носа
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Однако в ночь семейного торжества в честь годовалой младшей дочери старшая сестра серьезно заболела. Она испытывала сильный дискомфорт, и на следующее утро у нее из носа потекла кровь. Была вызвана скорая помощь, и девочку отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась около полудня.

Точная причина смерти девочки до сих пор не установлена.

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Кровотечение из носа! Чем опасна кровь из носа?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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