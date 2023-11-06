Школьница из Серпухова скончалась после кровотечения из носа

Одиннадцатилетняя девочка из подмосковного Серпухова скончалась после сильного кровотечения из носа, начавшегося после семейного торжества, об этом инциденте сообщил Telegram-канал Shot. Перед смертью у ребенка был диагностирован синусит. В конце октября девочка обратилась к отоларингологу, который назначил лечение, включая инъекции и промывание носа. В то время состояние здоровья подростка улучшалось.
Однако в ночь семейного торжества в честь годовалой младшей дочери старшая сестра серьезно заболела. Она испытывала сильный дискомфорт, и на следующее утро у нее из носа потекла кровь. Была вызвана скорая помощь, и девочку отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась около полудня.
Точная причина смерти девочки до сих пор не установлена.
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