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Гражданин РФ потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

1:10
Происшествия

Москвич, представившийся Артуром, потерял 500 тысяч рублей, поскольку компания Turkish Airlines отменила рейс в Стамбул.

Гражданин РФ потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По словам мужчины, он и его супруга должны были приземлиться в Турции 4 ноября. Затем путешественники хотели отправиться в Мехико с помощью стыковочного рейса. Планы супружеской пары были сорваны из-за отмены самолёта в Стамбул, передаёт MSK1.ru.

Мужчина пояснил, что приобрёл невозвратные билеты, поэтому не смог вернуть потерянные средства. Помимо этого, Артуру не удалось договориться об отмене брони в гостинице в Мексике.

"В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — подчеркнул россиянин.

Предварительно, руководство турецкой авиакомпании отменило ряд рейсов из-за сбоя с онлайн-продажей и бронированием билетов.

30 октября в московских аэропортах задержали свыше 15 рейсов после предупреждений о ледяном дожде. При этом представители Росавиации сообщили, что задержка до двух часов — это обыденное событие.

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Что делать при задержке самолета либо отмене рейса?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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