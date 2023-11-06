Москвич, представившийся Артуром, потерял 500 тысяч рублей, поскольку компания Turkish Airlines отменила рейс в Стамбул.
По словам мужчины, он и его супруга должны были приземлиться в Турции 4 ноября. Затем путешественники хотели отправиться в Мехико с помощью стыковочного рейса. Планы супружеской пары были сорваны из-за отмены самолёта в Стамбул, передаёт MSK1.ru.
Мужчина пояснил, что приобрёл невозвратные билеты, поэтому не смог вернуть потерянные средства. Помимо этого, Артуру не удалось договориться об отмене брони в гостинице в Мексике.
"В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — подчеркнул россиянин.
Предварительно, руководство турецкой авиакомпании отменило ряд рейсов из-за сбоя с онлайн-продажей и бронированием билетов.
30 октября в московских аэропортах задержали свыше 15 рейсов после предупреждений о ледяном дожде. При этом представители Росавиации сообщили, что задержка до двух часов — это обыденное событие.
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