В Красноярском крае 3-летний ребёнок съел котлету и умер

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Красноярские следователи разбираются в причинах смерти трёхлетнего мальчика, который воспитывался в многодетной семье.

Фото: sledcom. ru

По информации регионального СУ СК, несчастный случай произошёл в Енисейском районе. О кончине маленького пациента в следственные органы сообщили сотрудники местного ФАПа. Уточняется, что в медицинское учреждение ребёнок попал после семейного обеда.

"После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт посёлка Айдара, где он скончался через 2 часа, несмотря на оказываемую медицинскую помощь", — сообщили в ведомстве.

Во время обеда за столом присутствовала оба родителя, сестра и трое братьев мальчика. О жалобах на самочувствие от других членов семьи не сообщается.

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