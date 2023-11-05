Красноярские следователи разбираются в причинах смерти трёхлетнего мальчика, который воспитывался в многодетной семье.
По информации регионального СУ СК, несчастный случай произошёл в Енисейском районе. О кончине маленького пациента в следственные органы сообщили сотрудники местного ФАПа. Уточняется, что в медицинское учреждение ребёнок попал после семейного обеда.
"После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт посёлка Айдара, где он скончался через 2 часа, несмотря на оказываемую медицинскую помощь", — сообщили в ведомстве.
Во время обеда за столом присутствовала оба родителя, сестра и трое братьев мальчика. О жалобах на самочувствие от других членов семьи не сообщается.
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